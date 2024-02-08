Зміни щодо людей з інвалідністю: що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт уряду про мобілізацію передбачає, що усі військовозобов'язані, які є обмежено придатними, будуть проходити повторну перевірку. Після цього вони отримають оновлений статус придатності або непридатності.

Законопроєкт уряду про мобілізацію пропонує, що громадяни, які зараз визнані обмежено придатними, повинні проходити повторну перевірку впродовж 9 місяців. Адже буде лише 2 статуси: придатний або непридатний.

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Усі люди з інвалідністю повинні будуть пройти перевірку

Законопроєкт пропонує, що усі люди з інвалідністю матимуть відстрочку від мобілізації. Відповідно, мобілізувати людей з інвалідністю після ухвалення законопроєкту №10449 не будуть. Однак військовозобов'язані з таким статусом повинні будуть пройти перевірку.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, що були визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або, відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6 –12 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії),

– мовиться у законопроєкті.

Буде лише 2 статуси щодо придатності

Законопроєкт пропонує розділити військовозобов'язаних на 2 групи: придатні та непридатні.

Люди, які мають статус обмежено придатних, будуть зобов’язані пройти перевірку протягом 9 місяців, після чого їхній статус буде визначений як придатний або непридатний до військової служби.

Коли зміни можуть набрати чинності

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Однак далі є ще 14 днів на внесення правок. Після цього законопроєкт будуть у другому читанні.

Депутат Ярослав Железняк вважає, що його ухвалять 22 – 24 лютого, а підпишуть на початку березня. Тобто зміни можуть запрацювати вже у квітні.