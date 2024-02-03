Норми ще можуть змінюватися, – Данілов про новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет Міністрів 30 січня вніс до Верховної Ради нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Водночас після цього норми цього документу ще будуть обговорювати з усіма учасниками процесу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що новий законопроєкт має бути справедливим. Крім того, ініціатива також має враховувати потреби наших військових.

До теми Судова система просто зупиниться, – Дикий відреагував на оновлений законопроєкт про мобілізацію

Данілов висловився про законопроєкт про мобілізацію

Секретар РНБО зауважив, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача попередня редакція законопроєкту неодноразово дискутувалася. Водночас остаточна версія дороблялася в уряді та Міноборони.

Думаю, ще будуть дискусії серед депутатів, чи треба вносити додаткові правки,

– сказав він.

Данілов також наголосив, що треба дочекатися остаточної редакції законопроєкту про мобілізацію, щоб робити певні висновки. За його словами, головне, щоб цей документ був справедливий.

Законопроєкт про мобілізацію: основні норми з документа