Мобілізація має бути справедливою, – Данілов про новий законопроєкт

Мобілізація в Україні має бути справедливою. Як заявив Олексій Данілов, не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають, чим все закінчиться.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив секретар РНБО. Він додав, що новий законопроєкт має передбачати ці "важливі й фундаментальні речі", передає 24 Канал.

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Данілов наголосив, що законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. Однак він не уточнив, що саме має на увазі під цим поняттям та кого вона стосується першочергово.

Принципово важлива є річ, яка є фундаментальною: закон про мобілізацію, який мають прийняти, він має бути про справедливість. Мобілізація має бути справедлива. Не може бути так, що одні боронять країну, а інші спостерігають з-за рогу, чим все це закінчиться. Це про справедливість,

– заявив Данілов.

Рада доопрацьовуватиме закон про мобілізацію

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада готує зміни до нового законопроєкту про мобілізацію № 10449. Зокрема, уряд планує переглянути щонайменше 3 положення:

пункт про людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає;

пункт про аспірантів також планують переглянути, наразі фінального рішення немає, тому продовжуються пошуки компромісів;

норма про блокування особистих рахунків, за словами Арахамії, є неприйнятною, ніхто в Раді її не підтримує, тому її також переглянуть.

Арахамія додав, що ці питання вже в роботі. Однак у міжфракційній робочій групі працюють і над іншими пунктами законопроєкту. Арахамія пояснив, що необхідно збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Він зауважив, що це завдання не з легких, однак уряд продовжує працювати над редакцією законопроєкту.