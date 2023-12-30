Законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді, – Подоляк

У Верховній Раді 26 грудня зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Михайло Подоляк розповів, чи будуть виносити на голосування у парламенті законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді.

Законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін. Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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В якому вигляді будуть виносити законопроєкт на голосування

Чи буде він (законопроєкт – 24 Канал) в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт – для обговорення,

– зазначив Подоляк.

За його словами, після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, тоді отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт з урахуванням того, що війна в Україні тривала, масштабна, а Росія не збирається зупинятися, допоки не програє війну.

Михайло Подоляк зауважив, що врешті цей законопроєкт врегулюють так, щоб там були відповідні нормативні позиції. Він зазначив, що після цього, безумовно, парламент буде голосувати в першому, другому читанні, і тоді буде новий закон про мобілізацію.

Подоляк наголосив, що нинішня війна "потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів".

Що не так з чинним законом про мобілізацію

Подоляк зазначив, що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям.

І тому це дуже добре, що на рівні Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства фінансів чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно,

– сказав він.

Він підкреслив, що все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.

Радник голови ОП заявив, що якщо Росія не програє цю війну, "вона захоче встановити тут окупаційний режим із відповідними трагічними наслідками для десятків чи сотень тисяч громадян України".

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію: коротко