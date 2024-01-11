Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання, – Арахамія

У четвер, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу". Давид Арахамія розповів, що ініціатору законопроєкту також передадуть пропозиції, напрацьовані на Комітеті та у робочих групах.

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Повертають на доопрацювання разом з пропозиціями

Арахамія зазначив, що на нараді були Головнокомандувач ЗСУ Залужний, начальник Генштабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Зауважив, що головне питання – це саме законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Також депутат додав, що його обговорювали в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню,

– підкреслив голова фракції.

Додав, що всі політсили зрозуміли й підтримують необхідність мобілізації. Арахамія зазначив, що за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.

"Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на Комітеті та у робочих групах", – повідомив нардеп.

Коротко, що цьому передувало