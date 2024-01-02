Законопроєкт про мобілізацію перепишуть: у Раді анонсували компромісний варіант
Законопроєкт про мобілізацію зазнає деяких змін. Перші правки з урахуванням зауважень від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини почнуть вносили вже цього тижня.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона додала, що деякі правки в новому законопроєкті стосуватимуться ліквідації корупційних норм.
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Законопроєкт перепишуть
У законопроєкт про мобілізацію в Україні планують внести зміни, враховуючи зауваження омбудсмена Дмитра Лубінця. Зараз документ не готовий для голосування в парламенті.
Ми уже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися,
– зазначила Євгенія Кравчук.
Заступниця голови фракції "Слуга Народу" повідомила, що оновлена версія законопроєкту про мобілізацію буде більш компромісною. Цей варіант буде розроблений Комітетом з питань безпеки та оборони.
Велика міжвідомча робоча група розпочне роботу над змінами вже цього тижня. Окрім зауважень Дмитра Лубінця, в новому законопроєкті перепишуть деякі норми задля уникнення корупційних норм. Наприклад, щоб військкоми не могли самостійно вносити або забирати громадянина з Реєстру боржників. Євгенія Кравчук додала, що все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб.
Законопроєкт про мобілізацію: що відомо
- Кабінет міністрів України 26 грудня вніс до Верховної Ради два законопроєкти, що стосуються питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. У них, зокрема, йдеться про те, що до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію, а саме не уточнять дані, не стануть на облік та не з'являться за повісткою, можуть застосувати санкції.
- Це означає внесення до Єдиного реєстру боржників. Після цього громадянин не зможе виконувати операції з продажу рухомого і нерухомого майна, не зможе отримати водійське посвідчення та керувати авто, отримає заборону: на виїзд за кордон, на отримання кредитів, на отримання пільг від держави, на користування коштами тощо.
- Згодом омбудсмен Дмитро Лубінець вказав на норми, які суперечать Конституції у новому законопроєкті про мобілізацію. Він зазначив, що в умовах воєнного стану певні обмеження можуть бути, однак порушення базових прав – ні. Омбудсмен додав, що під час наради з представниками Міноборони вдалося знайти компромісне рішення.