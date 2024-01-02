Законопроєкт про мобілізацію перепишуть: у Раді анонсували компромісний варіант

Законопроєкт про мобілізацію зазнає деяких змін. Перші правки з урахуванням зауважень від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини почнуть вносили вже цього тижня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона додала, що деякі правки в новому законопроєкті стосуватимуться ліквідації корупційних норм.

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Законопроєкт перепишуть

У законопроєкт про мобілізацію в Україні планують внести зміни, враховуючи зауваження омбудсмена Дмитра Лубінця. Зараз документ не готовий для голосування в парламенті.

Ми уже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися,

– зазначила Євгенія Кравчук.

Заступниця голови фракції "Слуга Народу" повідомила, що оновлена версія законопроєкту про мобілізацію буде більш компромісною. Цей варіант буде розроблений Комітетом з питань безпеки та оборони.

Велика міжвідомча робоча група розпочне роботу над змінами вже цього тижня. Окрім зауважень Дмитра Лубінця, в новому законопроєкті перепишуть деякі норми задля уникнення корупційних норм. Наприклад, щоб військкоми не могли самостійно вносити або забирати громадянина з Реєстру боржників. Євгенія Кравчук додала, що все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб.

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо