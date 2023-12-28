Законопроєкт про мобілізацію допрацюють: військові озвучили важливе прохання
Нещодавно в Україні зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про зміни до мобілізації. Його планують допрацювати.
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів, що законопроєкт про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Він також закликав військовозобов'язаних оновити свої дані в ТЦК, якщо цього ще не зробили.
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Поки нічого не змінилось
Фітьо пояснив, як працює мобілізація зараз.
Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані,
– сказав він.
Станом на зараз призовний вік для військовозобов'язаних громадян – 18 – 60 років, на фронт можуть мобілізувати від 27 років, якщо немає причин для відстрочки. Він також наголосив, що мобілізацію виконують за наявним планом.
Омбудсмен відреагував на законопроєкт про мобілізацію
- Дмитро Лубінець відреагував на законопроєкт про мобілізацію. Він викликав значний резонанс у суспільстві. Лубінець в ефірі телемарафону заявив, що усі процеси, які відбуваються в Україні, розглядає крізь призму національного та міжнародного законодавства.
- Він наголосив, що в цьому законопроєкті є норми, які суперечать Конституції. Він додав, що прямо писатиме про це, коли законопроєкт офіційно зайде до нього на погодження. Омбудсмен наголосив, що це, вочевидь, відбуватиметься на етапі підготовки до розгляду в комітеті.
- Згодом Лубінець наголосив, що мовиться саме про обмеження, передбачені у законопроєкті щодо людей, які ухилилися від мобілізації. Мовиться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошей. Омбудсмен додав, що людину не можна обмежити у її правах.