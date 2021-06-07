Стефанчук пообіцяв, що законопроєкт Зеленського про олігархів у Раді не затягуватимуть

Законопроєкт Володимира Зеленського про олігархів покликаний змінити реалії української політики. Саме тому голосування за документ не відтягуватимуть у Верховній Раді.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, якщо законопроєкт схвалять, він почне працювати через пів року після того, як набере чинності.

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Стефанчук пояснив, що закон про боротьбу з олігархами спрямований, зокрема й проти їхнього оточення. Мовиться про тих, хто обслуговує олігархів у судовій, виконавчій та законодавчій владі.

Ці відносини повинні стати публічними та прозорими. Так ми зможемо уникнути ганебних замовних рішень суду, а також законів, які називаємо "хотілками",

– сказав Руслан Стефанчук.

Він запевнив, що голосування за цей законопроєкт не відтягуватимуть, "адже важливо, щоб запропонований механізм санкцій змінив реалії української політики".

Після цього, як пояснив Стефанчук, парламентарі перейдуть до наступних кроків. Серед яких:

антитрастове законодавство,

питання підвищення відповідальності за неподання декларації.

Що передбачає законопроєкт про олігархів

Президент Володимир Зеленський раніше зауважив, що питання про статус олігархів можуть винести на всеукраїнський референдум . Це станеться у тому випадку, якщо законопроєкт не підтримають у Верховній Раді.

На початку червня президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. Його головне завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Ключова роль у боротьбі з олігархами відводиться підконтрольній президенту РНБО. Для цього створять спеціальний реєстр олігархів. До нього потраплять особи, які відповідають щонайменше трьом із чотирьох критеріїв:

участь у політичному житті,

значний вплив на ЗМІ,

вартість усіх сукупних активів цієї особи має перевищувати 1 мільйон прожиткових мінімумів, тобто приблизно 2,3 мільярда гривень.

Якщо ж особа з часом позбудеться відповідності цим критеріям, її зможуть виключити з реєстру.