Попри низку заперечень: Комітет Ради схвалив переспрямування військового ПДФО в держбюджет

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 19 вересня підтримав законопроєкт №10037. Він пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний.

Нагадаємо, що Кабмін подав до Верховної Ради цей законопроєкт 14 вересня. Військовий податок на доходи фізосіб хочуть скерувати на закупівлю техніки й виробництво зброї.

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Переспрямування військового ПДФО у держбюджет підтримали

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, народна депутатка Роксолана Підласа розповіла, що законопроєкт №10037 підтримали.

Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроєкт №10037 щодо переспрямування військового ПДФО в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету,

– написала народна обраниця.

За даними джерела "Економічної правди" в бюджетному комітеті, голосування щодо законопроєкту має відбутись до кінця тижня.

Законопроєкт дозволить залучити на виробництво та закупівлю зброї 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного. У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

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Вилучення ПДФО може ослабити громади

На думку нардепки Оксани Продан та виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана податки військових можуть просто розчинитися у держбюджеті.

Коли Мінфін пише, що військовий ПДФО збільшився після 24 лютого, то це не зазначає, що з того дня кількість воїнів зросла на 700 тисяч за рахунок цивільних. Усі, хто зараз сплачує військовий ПДФО, до мобілізації сплачували в громади ПДФО із зарплат учителів, продавців, робітників, службовців, податок на нерухомість, єдиний податок від підприємницької діяльності. Сьогодні цих податків немає, але є люди. Вони тимчасово змінили спеціальність, узявши до рук зброю для захисту України,

– написали вони.

За їхніми словами, українські громади зазнали близько 815,6 мільярда гривень збитків внаслідок війни. Тоді як держава покрила лише 6,83 мільярда гривень на відбудову пошкоджених об'єктів.