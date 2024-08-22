Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про ЗСУ: що він передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил ЗСУ. Уряд також виділив 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників.

Кабмін зареєстрував проєкт Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України". Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Що передбачає законопроєкт про Сили безпілотних систем

Цей законопроєкт законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем.

Законопроєкт спрямований на забезпечення нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування,

– розповів Мельничук.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано 1 мільйон дронів, а виробляють безпілотники 500 українських компаній.

Він також додав, що уряд виділив 24 мільярди гривень на закупівлю дронів для Сил безпеки й оборони.

До слова, раніше Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо військовослужбовець вчинив це вперше.