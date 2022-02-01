Законопроєкт про зменшення кількості депутатів до 300 готовий до розгляду в Раді

Олександр Корнієнко заявив, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт про зменшення кількості парламентарів готовий до розгляду в Раді. У документі мовиться про скорочення з 450 до 300 нардепів.

Про це перший заступник голови ВРУ повідомив під час брифінгу в кулуарах парламенту 1 лютого.

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Законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 абсолютно готовий до голосування. Для його ухвалення потрібно 300 голосів. Цей документ також фактично закріпить пропорційну виборчу систему,

– сказав Олександр Корнієнко.

Віцеспікер переконаний, що на даному етапі для України найбільш прийнятною стане саме пропорційна виборча система з відкритими списками. Водночас він упевнений, що при її впровадженні слід зберегти дотримання принципу представництва територій і зв'язку депутатів із виборцями.

З його слів, фактично треба змінювати й законодавство про партії, бо чинне вже є застарілим.

Зміни у кількості депутатів: головне

Можливість скорочення кількості депутатів у парламенті обговорюють уже чимало років.

Активно про неї почали говорити після того, як Володимир Зеленський вирішив винести це питання на так зване всеукраїнське опитування.

Законопроєкт про зменшення кількості парламентарів у Раді президент вніс на розгляд ще у 2019 році. У лютому 2020 року парламент попередньо схвалив законопроєкт.

У січні 2021 року комітет підтримав скорочення кількості нардепів. Якщо законопроєкт підтримають, то вже в наступному складі українського парламенту їх якраз і буде 300.