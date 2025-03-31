У Раді напрацювали законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ

В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі військовослужбовці ухвалюють рішення про самовільне залишення частини. У Раді тривала робота над законом, який регулює це питання.

Секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що напрацювали законопроєкт, який передбачає, що військова служба під час СЗЧ або дезертирства не призупинятиметься. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

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Що передбачає документ

За словами Костенка, зараз діє норма, яка підходить для мирного часу: з моменту відкриття кримінальної справи щодо СЗЧ, військова служба автоматично призупиняється.

Але зараз це дає підрозділу можливість "відхреститися" від утікача під час розслідування. Мовляв, військовий втік, значить ми не несемо за нього відповідальність, нехай розбираються правоохоронці,

– пояснив він.

Також Костенко зазначив, що таким чином тисячі військовослужбовців "зависають у повітрі" без закріплення за військовими частинами". Саме для того, аби усунути цю проблему і розробили новий законопроєкт.

В документі мовиться, що під час воєнного стану служба для бійців, які самовільно залишили частини або дезертирували, не призупиняється. Водночас втікачі та їхні родини не матимуть права на будь-які пільги та соціальні гарантії для військовослужбовців.

Зокрема період у СЗЧ не зараховуватиметься до строку служби, вислуги у званні, а також до вислуги років для призначення пенсії.