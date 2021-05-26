Зеленський анонсував законопроєкт щодо деолігархізації: як відреагували у Ахметова

Президент Володимир Зеленський 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту для зменшення впливу олігархів. У олігарха Ріната Ахметова кажуть, що проблема країни не в окремих особах, а в корупції та неефективному управлінні.

Про реакцію на ініціативу глави держави розповіла прессекретарка Ахметова Анна Терехова. Вона зауважила, що поки коментувати законопроєкт не може, адже тексту ще не має.

​До теми Невідомо, чи будуть у Зеленського союзники, – Мацука про боротьбу з олігархами

Проблема України – не в окремих особах

Ми переконані, що головна проблема нашої країни – не окремі особи, а корупція, несправедливі суди, неефективне управління й популізм. І вважаємо, що держава має спрямувати всі зусилля, насамперед, на боротьбу з цими явищами,

– сказала Терехова.

В Ахметова запевняють, що залишаються найбільшим платником податків, роботодавцем та інвестором – попри те, що в країні мінялись уряди та президенти.

Раніше сам Ахметов повідомив "Радіо Свободі ", що ні на кого в політиці не впливає. Щодо своїх відносин з Банковою, то олігарх зазначив, що йому від влади потрібні лише рівні правила гри та повага до приватної власності.

Що відомо про ініційований законопроєкт

Про рішення створити законопроєкт, аби зменшити вплив олігархів, президент повідомив після засідання РНБО 15 квітня. Над документом працюватимуть фахівці з Антимонопольного комітету, Ради нацбезпеки та оборони та Офісу Президента.