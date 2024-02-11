Тенденції хороші: які шанси на схвалення Сенатом США законопроєкту щодо України

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за початок дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Голосування підтримало 64 сенатори.

При цьому Сенат США не пішов на канікули, попри величезне свято в країні. Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що 11 лютого у США відзначають Супербоул – фінал американського футболу. До слова, процедурне голосування за цей проєкт закону підтримали ще 8 лютого.

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"Сенатори дуже хотіли на нього потрапити. Низка республіканців поїхала це робити, але вони тепер замовляють їжу й будуть дивитися цей Супербоул. А в перервах працювати з законопроєктом", – сказав Клочок.

Наступне голосування відбудеться у неділю, 11 лютого. Однак воно не буде фінальним. Мовиться про поправку тексту законопроєкту. При цьому фінальне голосування за цей законопроєкт може відбутися 13 чи 14 лютого. До слова, є низка республіканців, які не дослухаються до трампістів, які схильні блокувати допомогу для України.

Шанси на схвалення цього документу дуже високі. Маю сподівання, що за цей документ пройде результативне голосування, тому що є низка республіканців, які готові підтримати. Напередодні було 67, цього разу 64. Тобто "запас" потужний, нормальний,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Запасний варіант

До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся із президентом США Джозефом Байденом. Вони обговорили, зокрема, питання допомоги для України. Мовляв, раптом так станеться, що американський законопроєкт про допомогу Україні таки заблокують.

"Вони розглядали інший варіант щодо фінансування постачання озброєння зі Сполучених Штатів Америки до України коштами Європейського Союзу", – додав Валерій Клочок.

Допомога для України від США: голосування за законопроєкт