За 26 днів ізоляції учасникам обіцяють 120 тисяч доларів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Sixth Tone.

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В чому суть схеми

Чим довше учасник гри сподівається пробути в ізоляції, тим більшу суму він вносить. А щодо виграшу, то за 9 днів обіцяють заплатити 58 тисяч юанів (майже 8 тисяч доларів), за 6 днів — 28 тисяч юанів (майже 4 тисячі доларів), за 3 дні — 6 800 юанів (930 доларів). Найвища винагорода – 120 тисяч доларів за 26 днів в ізоляції.

Для участі запрошують будь-кого у віці від 45 до 50 років із нормальним станом здоров’я.

В ізоляції можна читати книги, малювати, в’язати або насолоджуватися краєвидом із вікна. Водночас є дуже багато правил, зокрема: не закривати обличчя більш ніж на три секунди, не закривати пиво, користуватись телефоном протягом кількох годин, а потім класти його на місце, вмикати-вимикати світло раз на день до 6 години ранку.



Учасників виганяють з гри за найменші порушення / Sixth Tone

Зокрема один з учасників, який долучився до випробування, заплатив 6 тисяч юанів та програв, бо під час сну закрив обличчя подушкою.

Інший чоловік на ім'я Джан заплатив за участь майже 7 тисяч доларів. Він платив тричі й щоразу "вилітав" – то затулив обличчя довше ніж на 3 секунди, то повернувся спиною до камери, то закрив своє пиво.

Безробітний чоловік витрачав кошти в надії отримати виграш, однак марно. Після третьої спроби у нього виникли підозри про схему шахрайства й вирішив надати ситуації розголосу.

Обоє чоловіків подали до суду.