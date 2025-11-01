Жінка зауважила, що переїзд на квартиру складався з 6 етапів. Про це пише 24 Канал з посиланням на iren_hrytsenko.

Які 6 етапів потрібно пройти?

Українка розповіла, що першим етапом був приїзд у транзитний центр прийому біженців у Роде. Тут приймають у будь-який час, надають харчування, навіть якщо вже глибока ніч.

Другий етап – транзитний мутак, який називається Kasper. Проте важливо підкреслити, що туди відвозять не усіх. Дехто одразу потрапляє в основний центр.

Після "Касперу" мене знову повернули у маленький Роде. Як на мене, саме тут було морально найскладніше. Тут маленька територія, за межі якої ви не можете виходити,

– пригадала жінка.

Наступним етапом була розмова з поліцією, заповнення документів і переселення в основний центр прийому біженців. За її словами, там великий павільйон та дуже хороша організація.

Найочікуваніша частина дня – це оновлення списків на виїзд. Коли ви побачите там особистий номер, то це означає, що час рухатися далі, на п'ятий етап – це мутак. Там було неймовірно. Останній етап – комуна (або громада), де вам надають житло, де починається нове життя в Норвегії. Вийшло шість етапів,

– зазначила українка.

