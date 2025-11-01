Жінка зауважила, що переїзд на квартиру складався з 6 етапів. Про це пише 24 Канал з посиланням на iren_hrytsenko.
Які 6 етапів потрібно пройти?
Українка розповіла, що першим етапом був приїзд у транзитний центр прийому біженців у Роде. Тут приймають у будь-який час, надають харчування, навіть якщо вже глибока ніч.
Другий етап – транзитний мутак, який називається Kasper. Проте важливо підкреслити, що туди відвозять не усіх. Дехто одразу потрапляє в основний центр.
Після "Касперу" мене знову повернули у маленький Роде. Як на мене, саме тут було морально найскладніше. Тут маленька територія, за межі якої ви не можете виходити,
– пригадала жінка.
Наступним етапом була розмова з поліцією, заповнення документів і переселення в основний центр прийому біженців. За її словами, там великий павільйон та дуже хороша організація.
Найочікуваніша частина дня – це оновлення списків на виїзд. Коли ви побачите там особистий номер, то це означає, що час рухатися далі, на п'ятий етап – це мутак. Там було неймовірно. Останній етап – комуна (або громада), де вам надають житло, де починається нове життя в Норвегії. Вийшло шість етапів,
– зазначила українка.
Що варто знати про переїзд до інших країн?
Українка озвучила приголомшливу ціну за переїзд до Іспанії. Загальна сума склала 6 тисяч євро. За її словами, за ці гроші можна було купити машину, однак вона вважає, що їм "ще пощастило".
Українка розкрила витрати на місяць у Греції. Вона розповіла, що коли місяць ще не закінчився, вона вже витратила 4 101 євро. Найбільшу частку цих грошей, понад половину, доводиться віддавати за будинок – 2 300 євро.