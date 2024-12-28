Тож як приїхати з-за кордону в Україну перед Новим роком, розповідає 24 Канал.

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Як доїхати до України

Оскільки через повномасштабну війну повітряний простір над Україною закритий, повернутися додому можна лише наземним транспортом: машиною, автобусом або потягом.

Важливі нюанси:

Якщо плануєте їхати громадським транспортом, то радимо купувати квитки заздалегідь, а не в останній момент, адже на передноворічні дати їх розбирають з блискавичною швидкістю. Та й ціна на них зростає.

Якщо їдете машиною, то виїжджайте раніше, адже на кордоні можуть бути довгі черги, які неможливо передбачити.

Те саме стосується людей, які планують перетинати кордон автобусом і пересісти на потяг в Україні – виїжджайте також "з запасом", залишивши собі як мінімум 5 годин різниці між прибуттям та відправленням. Повірте, краще почекати на вокзалі чи прогулятися містом, ніж пропустити потяг.

Якщо плануєте залишатися в готелях дорогою, то також резервуйте місця заздалегідь.

Які документи потрібні

Українці можуть заїжджати на територію своєї країни за допомогою закордонного паспорта або посвідчення особи.

Однак важливо розуміти, що якщо ви перебуваєте в ЄС на підставі тимчасового захисту або ж, до прикладу, подали там на продовження візи, то варто ознайомитися із правилами покидання країни.

Можливо, у вашому випадку цього не можна робити, або ж можна виїжджати всього на кілька днів. Якщо ви плануєте повертатися назад, то цю інформацію слід вивчити, перш ніж вирушати додому.



Попри все, вдома – найкраще / Pexels

Безпекова ситуація

Україна перебуває в стані повномасштабної війни, й різні міста регулярно страждають від обстрілів з боку Росії.

Обов'язково ознайомтеся з безпековою ситуацією регіону, в який вирушаєте, та слідкуйте за повідомленнями місцевої влади. Порадьтеся з друзями, вони можуть порекомендувати вам перевірені локальні канали.

Також рекомендуємо встановити один із застосунків, який сповіщатиме про повітряні загрози. До прикладу:

"Повітряна тривога",

"ЄТривога".

Мапи укриттів можна знайти у застосунку "Дія" або ж на сайтах вашого міста.

І нагадаємо, що майже у всіх областях України (окрім Закарпатської) в нічний період діє комендантська година.

Якщо їдете додому автівкою вночі, то будьте готові до того, що вас можуть зупинити й перевірити.

Довідка. У більшості регіонів комендантська година діє з 00:00 до 05:00 або 04:00. Однак у Херсонській, Харківській, Сумській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях вона починається раніше.

Що можна привезти в Україну

Для рідних та друзів можна прихопити сувеніри, подарунки чи цікаві європейські смаколики. А також будь-яку валюту, еквівалентну сумі до 10 тисяч євро. Більші суми необхідно декларувати на митниці.

Про речі та товари, які можна провозити через український кордон без письмового декларування, ми детально розповідали у цій статті. Перелік того, що заборонено провозити в Україну, можна знайти за цим посиланням.