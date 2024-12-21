Як приїхати з-за кордону в Україну, розповідає 24 Канал із посиланням на Visit Ukraine.

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Як доїхати до України

Зараз повітряний простір над Україною закритий, тож повернутися додому можна лише через наземний кордон.

Наразі є такі варіанти приїзду в Україну:

приїхати автобусом,

прилетіти в один з аеропортів Європи біля українського кордону, а звідти продовжити подорож наземним транспортом,

приїхати потягом,

приїхати машиною.

Українці можуть безперешкодно заїжджати на територію своєї країни за допомогою закордонного паспорта або посвідчення особи.

Зверніть увагу. Якщо ви перебуваєте в ЄС на підставі тимчасового захисту, то зауважте, що ви можете перебувати в Україні обмежену кількість днів. Це залежить від країни, у якій ви отримали захист, тож радимо ознайомитися із правилами цієї держави, якщо ви плануєте повернутися назад.

Заїхавши на територію України, зважайте на безпекову ситуацію. Встановіть застосунок "Повітряна тривога" або "ЄТривога", щоб бути в курсі останніх сповіщень. А у випадку оголошення загрози, якщо пересуваєтесь на власній автівці, знайдіть безпечне місце.



В'їжджаючи на територію України, зважайте на безпекову ситуацію / Eugenia Pankiv, Unsplash

Також зверніть увагу на те, що майже у всіх областях України (окрім Закарпатської) в нічний період діє комендантська година. Зазвичай на блокпостах не займають тих, хто повертається з-за кордону, однак будьте готові до того, що ваші документи та авто в цей час можуть зупинити та перевірити.

У більшості регіонів вона наразі діє з 00:00 до 05:00 або 04:00. Однак у Херсонській, Харківській, Сумській, Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях вона починається раніше.

Що можна привезти в Україну

Фізичні особи можуть перевозити через український кордон без письмового декларування на митниці такі речі:

два мобільних телефони,

одну відеокамеру,

один фотоапарат,

два переносних персональних комп'ютери;

спортивне спорядження;

особисті прикраси, які були у користуванні;

одяг та взуття для власного користування;

500 мл туалетної води або 100 мл парфумів тощо;

харчові продукти для власних потреб на суму до 200 євро;

товари, загальна вартість яких не перевищує 500 євро або 50 кілограмів;

міцні горілчані вироби у кількості 1 літр, вино – 2 літри, пиво – 5 літрів;

до 200 цигарок або 50 сигар чи 250 грамів тютюну;

лікарські засоби, кількість не повинна перевищувати 5 пачок кожного найменування на одну людину (крім тих, які містять психотропні чи наркотичні речовини).

Нагадаємо також, що будь-яку валюту, еквівалентну сумі понад 10 тисяч євро, необхідно декларувати на митниці. Меншу суму можна провозити без декларації.