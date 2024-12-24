Більш ніж дві третини українців вважають, що вступ до ЄС був би найкращим інтеграційним напрямом для України. Про це пише 24 Канал, посилаючись на результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і соціологічної служби Центру Разумкова.

Дивіться також Обмеження з виплатами та житлом: що змінилося для українців за кордоном у 2024 році

Скільки українців підтримують вступ до ЄС

Опитування проводилось з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

На запитання "Яким інтеграційним напрямом має іти Україна?" 69% респондентів обрали вступ до ЄС. Серед проведених від 2013 року опитувань це найвищий показник підтримки євроінтеграції.

Тим часом 18% опитаних висловили думку, що України не повинна приєднуватися до жодного союзу.

І ще 1% опитаних все ще підтримують вступ до Євразійського митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстану. Однак це найнижчий показник підтримки цього напрямку за всі роки проведення опитування.



Більшість українців обирають вступ до ЄС / Unsplash

Цікаво також, що українці у віці від 18 до 49 років на 11,5% частіше повідомляли про підтримку вступу до ЄС у порівнянні з групою 50+.

Також опитувані, які до повномасштабної війни проживали у центральних та західних областях, на 16% частіше підтримували євроінтеграцію, ніж жителі Півдня та Сходу.