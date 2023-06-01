Благали відчинити, але охоронець облаяв, – розповіді киян з-під укриття, яке не відкрили вночі

Росіяни у ніч на 1 червня знову обстріляли Київ. Через закрите укриття загинули люди. Вони благали, аби їх впустили, однак мали на це лічені хвилини.

Уламки російських ракет пошкодили дитячу поліклініку, будинки, кав'ярню, авто.

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Люди стукали в укриття

Ця жахлива ніч показала, що у густонаселеному мікрорайоні столиці бракує укриттів. При цьому наявні можуть бути не облаштовані або взагалі зачинені вночі.

Свідки розповіли, що люди стукали в укриття, розташоване в поліклініці й просили, аби їх впустили. Проте охоронець двері не відчинив та начебто навіть лаявся у відповідь.

Мешканці звернулися до правоохоронців з проханням перевірити, чи був він у стані алкогольного сп'яніння.



Вирва від уламків ракет / Фото BBC

Проблема з укриттями – суттєва

Кияни наголошують, що закриті укриття трапляються часто. Із такою проблемою зіткнулись багато жителів столиці.

Місцеві акцентують, що на Лісовому масиві у нас є суттєва проблема з укриттями. Їх або мало або вони непридатні. Коли йде навчання у школах, за розпорядженням директорів, людей в укриття шкіл не пускають. Вночі вони переважно закриті.

Зруйнували кафе переселенки

Кав'ярня "Всі свої" розташована за 100 метрів від місця, де утворилась вирва. Це заклад Яни з Лисичанська, яка переїхала до Києва через війну ще у 2014 році. Вибухова хвиля у кав'ярні розтрощила вікна та розкинула меблі.

Місцеві мешканці прийшли допомогти їй з прибиранням. Навіть у такій ситуації стали у пригоді жарти. Люди говорили, що розберуть всі завали і будуть готувати антистрес-коктейлі. Це демонструє, що, попри втрати, дух українців не зламати.



Кафе переселенки / Фото BBC