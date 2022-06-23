У закритому режимі: суд почав розгляд справи про державну зраду Медведчука
23 червня 2022 , 12:06Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Львові суд почав в закритому режимі розгляд справи про державну зраду Віктора Медведчука. Нещодавно проросійському політику продовжили термін арешту – до 9 серпня.
Поки що відбувається підготовче засідання у Личаківському районному суді Львова. Проте закритий режим обрали для всього розгляду справи кума Путіна.
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