У закритому режимі: суд почав розгляд справи про державну зраду Медведчука

23 червня 2022 , 12:06
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Джерело:

"Суспільне"

У Львові суд почав в закритому режимі розгляд справи про державну зраду Віктора Медведчука. Нещодавно проросійському політику продовжили термін арешту – до 9 серпня.

Поки що відбувається підготовче засідання у Личаківському районному суді Львова. Проте закритий режим обрали для всього розгляду справи кума Путіна.

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Автор: Ірина Пундор