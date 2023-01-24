Частина Кремля вже зараз хоче закрити кордони й посилити репресії в Росії, – Ейдман

Оголошена в Росії часткова мобілізація не передбачає закриття кордонів на виїзд з країни, тож росіяни поки ще мають можливість виїхати. Водночас частішають розмови про можливе закриття кордонів всередині Росії, рано чи пізно це має статись.

Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, в Росії вже готують для цього суспільну думку, щоб виправдати таке рішення.

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Хто виступає за закриття кордонів

Ігор Ейдман розповів, що в Росії триває нагнітання з приводу можливого закриття кордонів та другої хвилі мобілізації. Окрім цього, частина керівної верхівки вже зараз вимагає, як закриття кордонів, так і мобілізації всіх ресурсів задля війни.

Є суттєві серйозні сили, які хочуть вже зараз ввести обмежувальні заходи проти виїзду з країни, репресивні заходи проти тих, хто намагається якимось чином ухилитись від мобілізації, в тому числі не тільки мобілізації на війну, а й економічної та політичної мобілізації. Відбувається згуртування російського суспільства у єдиний військовий табір,

– сказав Ейдман.

Політолог зазначив, що серед тих, хто виступає за такі жорсткі заходи це: Дмітрій Мєдвєдєв, В'ячеслав Володін, Рамзан Кадиров та Євгєній Прігожин.

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Вже зараз в Росії хочуть запровадити резервацію виїзду за кордон. На думку соціолога, це відбудеться паралельно із введенням другої хвилі мобілізації для того, щоб закрити в Росії громадян призовного віку.

Коли це відбудеться – поки що незрозуміло. У російської влади є військово-технічні проблеми, бо навіть тих "мобіків", яких вже мобілізували, вони не можуть нормально спорядити бойовою зброєю та просто не можуть утримувати, годувати, поїти, вдягати, надавати амуніцію й так далі,

– зазначив Ейдман.

Враховуючи це, політологу незрозуміло, як вони проведуть другу хвилю мобілізації та що будуть робити з цими мобілізованими.

Скоріш за все, якби вони зараз це провели, то їм би довелось, як це було жовтні, людей кидати з голими руками в окопи й сенсу від такої мобілізації з військової точки зору було б дуже мало,

– сказав політолог.

На його думку, ця мобілізація все-таки буде, але тоді, коли Росія буде готова з військово-технічної точки зору.

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