Закривавлену іграшку із вокзалу Краматорська передадуть у представництво ООН

Фото закривавленої іграшки з вокзалу Краматорська, по якому Росія завдала ракетного удару, облетіли весь світ. Ця іграшка стала сумним символом трагедії, яка забрала життя десятків людей.

Олексій Білошицький наголосив, що правоохоронці вирішили вилучити іграшку. Її направлять до представництва ООН, яке займається фіксацію воєнних злочинів та злочинів проти людства.

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Білошицький зауважив, що фотографія – символ катастрофи, яку влаштував "рашистський мерзотний режим" на вокзалі у Краматорську.

Ми вирішили зберегти цю іграшку в цьому стані, вилучити її і направити до представництва ООН, які займаються фіксацію військових злочинів і злочинів проти людства, які натворила нацистська рашка,

– заявив Білошицький.

Пакет з іграшкою вже відправили до Києва. Далі – шлях до ООН. Там іграшка має нагадувати про долі українських дітей, знищених російськими ракетами та бомбами.

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