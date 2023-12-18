У Києві ремонтуватимуть ще одну ділянку метро: про яку йдеться і чи закриють її для пасажирів

Зранку поширилася інформація про те, що в Київському метрополітені все ж займуться ремонтом перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка". Про це повідомив заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук у відповіді на запит видання "Телеграф".

Згодом у КМДА уточнили цю інформацію. Проте локація ремонту не змінилася – мова все ж про синю Оболонсько-Теремківську лінію метро, де вже закрили шість станцій через підтоплення. Вихідними в мережі з'явилися фотодокази того, що над "Деміївською" кіоски йдуть під землю і тріскається асфальт.

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Що відомо про майбутній ремонт між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка"

У зв'язку з фізичною зношеністю та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик потребує проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по першій головній колії "Почайна" та "Тараса Шевченка",

– повідомив Дмитро Пінчук.

За його словами, наразі метрополітен проводить закупівлю проєктних робіт і постійно наглядає за цією ділянкою. "Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені", запевнив він.

Цього разу ідеться тільки про дві станції синьої гілки – "Почайну" (колишня "Петрівка") і "Тараса Шевченка".



Під час планового ремонту влітку 2024 року "Почайну" і "Тараса Шевченка" не закриють, як запевнили у КМДА / Фото КМДА

Про ремонт на Почайні говорять не вперше

Раніше про його необхідність говорив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт,

– повідомив він.

Та директор метро розказав про ці плани тільки тоді, коли стало відомо про підтоплення перегону між "Либідською" та "Деміївською".

Брагінський назвав відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" таким, що потребує особливої уваги. Тунель є експериментальним, він змінює габарити, тобто набуває еліпсоїдної форми. Проте директор КП "Київський метрополітен" запевнив, що жодної небезпеки для пасажирів немає.

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Увечері міська влада уточнила: ремонт не означає закриття.

Закриття перегону між станціями метро "Почайна" і "Тараса Шевченка" на час проведення планового ремонту не планується. Ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року. Закликаємо медіа не поширювати неправдиву інформацію,

– написали там.

Міська влада переконує: фахівці метрополітену постійно наглядають за станом тунельних споруд на всіх ділянках ліній підземки. Надто ідеться про ті, які побудовані у складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах.

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Станцію метро "Петрівка" в рамках декомунізації перейменували на "Почайну" – на честь річки, яка зараз майже зникла, сформувавши систему озер Опечень на Оболоні. "Либідську" також названо на честь річки – Либідь давно взято в бетонні короби та колектори, та після дощу вона все ж підтоплює прилеглі райони.

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