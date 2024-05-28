Закрите небо над частиною України та провокації росіян на Нарві: інтерв’ю з главою МЗС Естонії

У Брюсселі відбулося важливе засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. В той час, коли ситуація на полі бою в Україні залишається дуже складно, Угорщина продовжує блокувати 6,5 мільярда євро військової допомоги для України. Водночас Росія намагається зірвати Саміт миру в Швейцарії, а також провокувати Естонію на річці Нарва.

Кореспондентка 24 Каналу розпитала міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкну про блокування допомоги урядом Орбана, "участь" Росії в Саміті миру та провокації росіянами естонців на річці Нарва.

До теми "ЄС став заручником Орбана": Угорщина заблокувала понад 40% рішень щодо допомоги Україні

Чи відправить Естонія своїх військових та закрите небо над частиною України

Маргус Цахкна – міністр закордонних справ Естонії. Працював міністром соціального захисту у 2015 – 2016 роках та міністром оборони у 2016 – 2017 роках.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі країни вже тренують військових в Україні. Чи могли б ви поділитися деталями, та чи відправила Естонія своїх інструкторів до України?

Я не можу поділитися деталями. Та мені здається, що Кая Каллас казала, що ми маємо бути готові до цього. Однак я не впевнений щодо її цитати, яку ви озвучили.

Ми беремо участь у тренувальних місіях українських військових в Естонії та інших частинах Європи. Це потреба, яку ми повинні задовольнити.

Як пише німецьке видання BILD, в НАТО обговорюють можливість закрити небо над західною частиною України. Чи підтримує Естонія таку ідею та як ваша країна могла б допомогти з цим?

Я не знаю, чи ми зараз ведемо такі дискусії, але ми готові обговорювати нестандартні випадки, особливо, коли ми занадто часто говоримо "ні" щодо різних можливостей. Але я не знаю, чи це зараз обговорюється. Наскільки мені відомо, ми це не обговорюємо.

Але чи підтримуєте ви ідеєю закрити небо над західною частиною України країнами НАТО?

Моя позиція полягає в тому, що ми повинні бути готові обговорювати те, про що просять українці. Зараз українці просять снаряди, ракети великої дальності, військову підтримку. Це те, що ми робимо. Якщо BILD пише про інші ідеї, то я думаю, що існують інші ідеї. Ми повинні бути готові їх обговорювати, але я не бачу цих дискусій зараз.

Чого чекати від Саміту миру у Швейцарії

В середині червня відбудеться Саміт миру у Швейцарії. Які ваші очікування щодо цієї події?

Я сподіваюся, що багато країн візьмуть участь, і я сподіваюся, що ми матимемо лише один наратив — про територіальну цілісність України, принципи суверенітету, і ми не будемо після цього обговорювати, що у нас, мовляв, занадто багато мирних планів.

Я думаю, що мирний план президента Зеленського є надійним, тож ми повинні слідувати йому.

З різних сторін ми чуємо ідею про залучення Росії до таких заходів. Яке ваше ставлення до цього?

Подивіться, що робить Росія – завдає інтенсивних ударів по всій Україні та цивільному населенню. З російського боку немає бажання вести переговори, або навіть якщо він (Путін – 24 Канал) говорить, що готовий вести переговори після того, як окупував територію, то це неправильна позиція. Вона не відповідає ідеї суверенітету та територіальної цілісності України. Ми повинні виграти війну в Україні й відтіснити Росію назад до Росії.

Блокування Угорщиною військової допомоги Україні

Ваш литовський колега Ґабріелюс Ландсберґіс назвав дані щодо блокування Угорщиною рішень ЄС щодо допомоги для України. За його словами, близько 41% таких рішень не отримали підтримки з боку Будапешту. На вашу думку, чи є спосіб переконати угорську сторону, або як саме можна боротися з цією проблемою?

Так, Угорщина багато чого блокує, і головне для нас зараз – це Європейський фонд миру. Дуже важливо, що ми в ЄС вирішили використовувати надприбутки від заморожених російських активів через Європейський фонд миру, але зараз Угорщина це блокує.

Я думаю, ми повинні вирішити це так само, як ми робили раніше, під час "зеленого світла" для розширення ЄС, виділення 5 додаткових мільярдів євро до ЄФМ, а також 50 мільярдів євро в рамках Ukrainian Facility. Тому Угорщина перебуває під великим тиском. Я бачив це сьогодні тому, що більшість з нас хоче цього.

Провокації Росії на річці Нарва

Російські прикордонники зняли фарватерні буї Естонії на річці Нарва. На вашу думку, для чого Росія влаштовує такі провокації та чи є достатньо сильною відповідь НАТО Москві?

Росія робить будь-які провокації щодо зняття фарватерних буїв або організації атак всередині Європи за допомогою своїх спецслужб, або постійних кібератак і наративів. Тож це відбувається постійно, і ми ефективно реагуємо.

Ми запитали в Росії, яка мета цих дій? Ми повинні розуміти, що Росія намагається поставити наші суспільства під загрозу, загнати нас у страх і роз'єднати. Але я думаю, що ми значною мірою єдині, і у нас є тверда реакція, тому що Путін боїться НАТО.

Чи повертатиме Естонія військовозобов'язаних чоловіків в Україну

Раніше міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що Естонія може допомогти повернути військовозобовʼязаних українців, які перебувають на естонській території. Чи ведуться такі дискусії в естонському уряді та наскільки актуально повертати військовозобов’язаних українців з-за кордону?

Зараз це залежить від України через новий закон (про мобілізацію – 24 Канал). Тому ми в Європі чекаємо, щоб зрозуміти, що потрібно Україні. Яке підґрунтя для цього? Тому наразі немає сенсу окремо обговорювати, що ми можемо зробити. Головне питання – що потрібно Україні.

Якщо українська сторона звернеться до вас, як ви будете це вирішувати?

Я думаю, що це має бути насамперед загальноєвропейський підхід. Перш за все, гадаю, що питання полягає в тому, що ці люди, які приїхали в Європу, чи є вони на військовому обліку в Україні чи ні? А тому, давайте подивимось, що відбуватиметься далі.