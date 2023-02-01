Розслідування закупівель Міноборони: кільком топчиновникам вручили підозри, – ЗМІ

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом чиновникам Міністерства оборони України та колишньому заступнику глави держпідприємства "Промоборонекспорт".

Про те, що чиновникам вручили підозри, видання повідомляє з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Кому вручили підозри

За даними журналістів, Офіс генпрокурора повідомив про підозру:

колишньому заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому,

ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову,

колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку.

У чому підозрюють представників Міноборони

звернувся до Офісу генпрокурора за підтвердженням, проте у відомстві наразі не відповіли.

Джерела повідомляють, що Богдану Хмельницькому оголосили підозру за розтрату державних коштів на суму 107 796 050 гривень та щодо забезпечення підрозділів ЗСУ неякісними бронежилетами кількості у кількості 5 700 штук.

Тим часом Шаповалова підозрюють у незаконних діях, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень.

Натомість Терещенку, який зараз є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО, оголосили про підозру за фактом заволодіння державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів "шляхом зловживань та службових підроблень".