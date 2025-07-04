Збитки в понад 30 мільйонів гривень: судили військового командира, який закупив неякісні шоломи

Командира прикордонної частини, який причетний до закупівлі ніякісних шоломів на 36 мільйонів гривень, засудили до 5 років ув'язнення. Його визнали винним у службовій недбалості.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

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Командир прикордонників отримав вирок у суді

Слідство встановило, що командир однієї з військових частин Державної прикордонної служби укладав і виконував договір на постачання балістичних шоломів. Однак під час цієї закупівлі, спорядження було неякісним, а військовий проявив службову недбалість.

Правоохоронці також вивчають причетність до справи директора компанії-постачальника, яка надала шоломи поганої якості. Суд над ним теж проходить.

Командиру, який не потурбувався про якість шоломів, призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Злочин ускладнився тим, що був скоєний в умовах воєнного стану. Постачальник шоломів погодився відшкодувати державі збитки. Він сплатив штраф сумою 36 мільйонів гривень.

Також суд долучив до справи директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні шоломи.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань нещодавно викрило корупційну схему у 110-й окремій механізованій бригаді. Командування призначало надмірні бойові надбавки військовим, які не виконували свої завдання. До фінансових махінацій причетні 7 військовослужбовців бригади. ДБР знайшла докази, що за цією схемою було скоєне фіктивне нарахування виплат чотирьом військовим на суму 5,3 мільйона гривень.