Зеленський пояснив, як просуваються переговори щодо закупівлі зброї США

Президент України розповів, на якому етапі закупівля зброї Сполучених Штатів. За словами Зеленського, вже визначено пакет, який Київ хотів би купити у Вашингтона.

Український лідер розповів про це під час зустрічі з журналістами в п'ятницю, 13 червня. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про закупівлю Україною американської зброї

Володимир Зеленський заявив, що Київ давно підготував пакет зброї, який хотів би купити у Сполучених Штатів.

У нас є пакет, який ми хотіли б купити. Глобально сильний пакет, який ми хотіли купити в американської сторони. Ми його давно підготували,

– заявив український лідер.

Він додав, що про пакет на закупівлю можна домовитися лише на рівні президентів. "Ми комунікуємо також із компаніями США, виробниками. Це не секрет для наших американських політичних партнерів. Ми й таку роботу проводимо. Щодо закупівлі деякої зброї", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що водночас в Україні триває робота над власною ракетною програмою. Зеленський підтверджував, що йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети.