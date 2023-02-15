Закурила, роздяглася і хотіла продертися до пілотів: росіянка влаштувала дебош у літаку

Пасажирка літака компанії "Аерофлот", який здійснював рейс Ставрополь – Москва, 14 лютого влаштувала дебош прямо на борту. Росіянка роздяглася і відчайдушно намагалася прорватися в кабіну пілотів.

Відео інциденту поширила низка російських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. За словами пасажирки, вона вирішила влаштувати скандал, бо хотіла терміново покурити.

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Росіянка влаштувала дебош на борту літака

Одна з пасажирок рейсу Ставрополь – Москва вирішила покурити в туалеті. Запах диму відчула бортпровідниця, яка попросила порушницю загасити сигарету.

Проте жінка замість того, щоб виконати прохання, почала роздягатися й лаяти всіх навкруги. Росіянку намагалися одягнути, однак вона виривалася, намагаючись продертися в кабіну пілотів. Водночас пасажирка кричала, що всі помруть.

Я знаю, у психлікарню або в'язницю потраплю. Але взагалі хочу до пілота,

– кричала жінка.

Коли стюард почав відтягувати росіянку, вона вчепилася йому зубами в плече. Порушницю заспокоїли лише з допомогою пасажирів бізнес-класу. Пасажирку навіть вдалося одягнути: спершу в ліфчик, а потім – у пластмасові наручники. У них вона і провела залишок польоту.

У пресслужбі "Аерофлоту" розповіли, що пасажирку притягнули до адміністративної відповідальності.

"Після посадки в Шереметьєво пасажирку передали співробітникам поліції, після чого її було притягнуто до адміністративної відповідальності", – мовиться у повідомленні.

Дивіться відео дебошу росіянки

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Російські пропагандисти нічим не кращі

У своєму телеграм-каналі пропагандистка Ольга Скабєєва нещодавно істерила через візит президента України Володимира Зеленського у Лондон. Вона також обурювалась британським прем’єром Ріші Сунаком, екслідерами Великої Британії Борисом Джонсоном та Ліз Трасс тощо.

До прикладу, путінська посіпака опублікувала фото Бориса Джонсона та прокоментувала його: "Джонсонюк також проник на шабаш". Своєю чергою, про Ліз Трасс Скабєєва написала: "Борець з Путіним (45-денний прем'єр) прийшла потиснути руку Зеленському".

Окрім цього, істерить і її колега Владімір Соловйов. У нього "підгоріло" через німецькі танки, які має отримати українська армія. Пропагандист навіть почав кидатися на гостя своєї передачі – вихідця із Росії, німецького журналіста і політолога Грегора Шпіцена.

Соловйов вдався до погроз, не називаючи конкретного прізвища. Однак ймовірно, що мовилось саме про німецького міністра оборони, причетного до постачання озброєння в Україну.

Його не цікавить дізнатися, коли на його голову полетять російські ракети? Він хоче познайомитися з російською гіперзвуковою зброєю? Він розуміє, що призведе до цього? І вирок винесемо ми,

– істерично погрожував Соловйов.

Російський пропагандист навіть наважився обізвати нецензурною лайкою міністра оборони Німеччини й запевнив, що в пересічної російської людини оборонне відомство Німеччини "викликає ненависть".