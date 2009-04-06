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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зала слави рок-н-ролу

18:12, 6 квітня 2009 301

У Залі слави рок-н-ролу поповнення.

Тепер серед таких зіркових виконавців як Леонард Коен, Мадонна, Майлз Девіс, Джордж Гаррісон та багато інших опинилися й рокери із Metallica. В честь такої непересічної події організатори, мабуть вперше в історії нагородження, зробили вільний вхід на подію. Проте, лише умовно. Потрапити на шоу вдалося п`ятьом тисячам фанів. Іще зо півтори тисячі влаштувалися за столиками внизу, кожен із яких коштував не менше 50 тисяч доларів. На сцені під час вручення премії до гурту долучився Рей Бартон, батько першого бас-гітариста гурту, який трагічно загинув вісімдесят шостого в автокатастрофі.Джеймс Хетфілд (гурт Metallica): “Багато гуртів "загинули" через неспроможність працювати у жорстокому світі шоу-бізнесу. Нам ж, своєю чергою, пощастило зустріти хороший людей у потрібний час”.Окрім далеко не молодих рокерів із Metallica до зали слави також потрапили піонери сучасного американського репу Run-DMC, віртуоз-гітарист Джефф Бек, соул виконавець Боббі Вомак та ритм-н-блюз команда Little Anthony and the Imperials. Завершилося дійство спільним концертом усіх виконавців.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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