Залежить від їхніх кроків: США не поспішають визнавати владу талібів

Білий дім не поспішає визнавати нещодавно сформований уряд "Талібану" офіційною владою в Афганістані. В адміністрації Байдена наголосили, що визнання залежатиме від дій талібів.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Один з головних індикаторів для талібів – дотримання прав людини.

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Світ стежитиме, як в Афганістані ставитимуться до жінок

Світ буде стежити, чи дозволяють вони американським громадянам та тим, хто хоче це зробити, виїжджати, і як вони ставляться жінок та дівчат по всій країні,

– розповіла Псакі.

Речниця наголосила, що жодних термінів для визнання талібів США не встановлюють, тому і коли це відбудеться і чи відбудеться взагалі – невідомо.

Зазначимо, ще 6 вересня президент Байден зазначив, що до визнання талібів "ще дуже далеко".

У "Талібані" кажуть, що теперішній уряд – перехідний

Тим часом, у "Талібані" повідомили, що уряд, який сформували 7 вересня, – лише перехідний. Через пів року бойовики планують провести в країні вибори та на основі голосування обрати постійну владу.

В Афганістані досі близько 100 американців

У "Талібані" кажуть, що до постійного уряду зможуть потрапити навіть жінки, проте наразі у перехідному кабміні – жодної жінки.

Також представники талібів запевняють, що саме після створення постійного уряду країну зможуть покинути всі охочі. Проте для цього потрібно буде мати належні документи. За словами Джен Псакі, в Афганістані залишилось близько 100 американців. Держдеп працює над їхньою евакуацією.

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Що відомо про сформований уряд талібів