Залили горе: як футболісти "Динамо" пиячили після програшного матчу з "Яблонцем"

Футболісти київського "Динамо" відсвяткували завершення 2018-го змагального року в нічному клубі.

Беньямін Вербіч, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Микола Морозюк, Віталій Буяльський, Георгій Бущан та Віталій Миколенко з'явились на відео з вечірки в одному з київських закладів. На відео футболісти у компанії дівчат, алкоголю та російськомовного караоке.

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Деякі вболівальники київського клубу вважають, що це все не у зовсім доречний момент – того ж дня "Яблонець" переміг динамівців на НСК "Олімпійський".

Як відомо раніше, легіонери "Динамо" голосно відсвяткували перемогу над "Карпатами" (4:0) і завершення першої частини української Прем'єр-ліги.

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