На залишеній ворогом Київщині фіксують мінування території та будинків місцевих жителів

Окупанти не лише небезпечні, а ще й підступні. Вони замінували території та будинки місцевих мешканців на Київщині, перш ніж покинути їх.

Так, у Генштабі ЗСУ зазначають, що наші бійці виявили непоодинокі випадки мінування територій і будинків містян на Київщині.

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Спочатку сапери повинні знешкодити ворожі міни

Це означає, що повертатися додому мешканцям тих населених пунктів, які нещодавно покинули російські найманці, зарано. Наразі там повинна пройти масштабна зачистка. Вона дозволить уникнути смертей мирного населення від ворожих мін.

Що стосується самого "відведення" російських військ, то у нього вірити не варто. Найманці, раніше розповідали у МВС, поїхали до Білорусі для ротації. Про це свідчить також переміщення військової техніки збройних сил Росії по території Білорусі.

Як зазначають у Генштабі, російські найманці перегруповують підрозділи, а також створюють резерв для поповнення втрат як серед живої сили, так і озброєння та техніки.

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