Залишилась доба: США не припиняють евакуацію своїх людей з Афганістану – Голос Америки

Таліби оголосили, що 31 серпня – останній день, коли інші держави зможуть евакуювати своїх громадян. США намагаються встигнути вивезти максимальну кількість охочих.

Штатам залишилося евакуювати приблизно 300 своїх громадян. Службовці активно працюють над тим, аби люди дісталися до аеропорту, звідки можуть вже вилетіти з Афганістану.

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Чи вдасться продовжити евакуацію після 31 серпня – невідомо. Річ у тім, що "Талібан" дуже зацікавлений у тому, аби взяти під контроль аеропорт. Пентагон заявив, що за останні кілька днів вдалося евакуювати понад 100 тисяч людей.

Загроза терористичних атак у Кабулі залишається високою. Там вже пролунало кілька вибухів.

Героїчна спецоперація українців у Афганістані

Українські спецслужбовці допомогли вилетіти з Афганістану 19 перекладачам. Річ у тім, що люди не могли добратися до аеропорту. Українці ризикнули життям та вирішили йти за ними у місто, аби супроводжувати до летовища. Спецоперація вдалась лише їм, тепер врятовані люди вважають їх героями.

Зустріч Зеленського та Байдена

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні перенесли на 1 вересня. Як відомо, дату переносили вже двічі. Вперше її планували на 30 серпня, пізніше – на 31 серпня.

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Обмеження на в'їзд громадян США у ЄС

Європейський Союз заявив, що обмежує необов'язкові подорожі із США. Все через зростання кількості випадків COVID-19. Варто зазначити, що окремі країни ЄС можуть запроваджувати свій порядок в'їзду громадян США.

Випуск програми "Голос Америки" за 30 серпня: дивіться відео