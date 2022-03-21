Залишилось чекати недовго, – у МВС наголосили, що загроза наступу білорусів залишається

Загроза наступу Білорусі на Волині залишається. Є велика ймовірність, що Олександра Лукашенка дотиснуть і він наважиться на провальний для себе крок.

Одним із доказом цього є те, що Росія розтермінувала Білорусі борги на 5 – 6 років. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Ймовірність вторгнення Білорусі висока

За його словами, доки росіяни не почали другу чи третю хвилю масованого наступу на Україну, доти ймовірність вторгнення Білорусі навряд чи існує.

Залишилось чекати недовго. Лукашенко робить все, щоб не втручатися в цю війну. Однак ймовірність, що він у неї вступить, достатньо велика,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що активізації бойових дій на різних напрямках не треба унеможливлювати. Але інформації, коли саме це станеться, поки немає.

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