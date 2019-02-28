Залишити "чайові" в Україні можна буде банківською карткою: деталі

Відтепер залишити "чайові" в українських закладах харчувань можна буде не лише готівкою, а й через карткові термінали "Приватбанку".

Така послуга запрацює у більшості популярних кафе та ресторанах країни вже впродовж найближчих двох місяців, зазначили у прес-службі банку.

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Поки що таку функцію тестують в одній з київських мереж харчування Tarantino family. Її відвідувачі можуть оплачувати рахунок й залишати "чайові" офіціантам у безготівковій формі від 28 лютого.

Кожне третє замовлення в ресторані або кав'ярні хочуть оплачувати картками. Клієнти не носять із собою готівку, щоб подякувати офіціанту за гарне обслуговування та настрій,

– зазначив керівник напрямку з обслуговування торгових підприємств "Приватбанку" Євген Васильцов.

Й додав, що таке рішення – універсальне, підходить всім підприємствам громадського харчування та дозволяє забезпечити комфортне обслуговування клієнтів.

Як залишити "чайові" через термінал?

Потрібно повідомити про це офіціанта, який, у свою чергу, має обрати в POS-терміналі функцію "Оплата з чайовими" та запропонувати клієнту встановити фіксовану суму винагороди або ввести її на розсуд відвідувача.

Клієнт оплачуватиме чек однією транзакцією – карткою будь-якого банку або смартфоном.