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      Залишити "чайові" в Україні можна буде банківською карткою: деталі

      376 Читать новость на русском
      Нова технологія для закладів в Україні
      Нова технологія для закладів в Україні / tgraph.io

      Відтепер залишити "чайові" в українських закладах харчувань можна буде не лише готівкою, а й через карткові термінали "Приватбанку".

      Така послуга запрацює у більшості популярних кафе та ресторанах країни вже впродовж найближчих двох місяців, зазначили у прес-службі банку.

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      Поки що таку функцію тестують в одній з київських мереж харчування Tarantino family. Її відвідувачі можуть оплачувати рахунок й залишати "чайові" офіціантам у безготівковій формі від 28 лютого.

      Кожне третє замовлення в ресторані або кав'ярні хочуть оплачувати картками. Клієнти не носять із собою готівку, щоб подякувати офіціанту за гарне обслуговування та настрій,
      – зазначив керівник напрямку з обслуговування торгових підприємств "Приватбанку" Євген Васильцов.

      Й додав, що таке рішення – універсальне, підходить всім підприємствам громадського харчування та дозволяє забезпечити комфортне обслуговування клієнтів.

      Як залишити "чайові" через термінал?

      Потрібно повідомити про це офіціанта, який, у свою чергу, має обрати в POS-терміналі функцію "Оплата з чайовими" та запропонувати клієнту встановити фіксовану суму винагороди або ввести її на розсуд відвідувача.

      Клієнт оплачуватиме чек однією транзакцією – карткою будь-якого банку або смартфоном.

      blog_ava
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні
      5348
      Теги: Новини України Новини Києва Гроші Банки Приватбанк
      Джерело: 24 Канал
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