"Залишився неприємний слід": у Кремлі істерика через заяву Ердогана про український Крим

Реджеп Ердоган під час виступу на Генасамблеї ООН 21 вересня вкотре наголосив, що Росія окупувала український Крим. Слова президента Туреччини викликали справжню істерику в Кремлі.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що "такі висловлювання напередодні візиту турецького президента до РФ залишають неприємний слід". Про це він повідомив в інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову.

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Однак йому довелося визнати, що позиція Реджепа Ердогана щодо Криму добре відома. Адже президент Туреччини її ніколи не приховував.

Реджеп Ердоган вважає Крим окупованим,

– сказав Пєсков.

До слова, турецький лідер найближчим часом має намір відвідати Росію з одноденним візитом.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.

Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.

Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії.

Виступаючи 21 вересня на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Реджеп Ердоган вкотре наголосив, що Росія окупувала український Крим.