"Залишився неприємний слід": у Кремлі істерика через заяву Ердогана про український Крим
26 вересня 2021 , 18:32Читать новость на русском
Джерело:НВ
Реджеп Ердоган під час виступу на Генасамблеї ООН 21 вересня вкотре наголосив, що Росія окупувала український Крим. Слова президента Туреччини викликали справжню істерику в Кремлі.
Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що "такі висловлювання напередодні візиту турецького президента до РФ залишають неприємний слід". Про це він повідомив в інтерв'ю російському пропагандисту Соловйову.
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Однак йому довелося визнати, що позиція Реджепа Ердогана щодо Криму добре відома. Адже президент Туреччини її ніколи не приховував.
Реджеп Ердоган вважає Крим окупованим,
– сказав Пєсков.
До слова, турецький лідер найближчим часом має намір відвідати Росію з одноденним візитом.Зверніть увагу! Виступаючи 21 вересня на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Реджеп Ердоган вкотре наголосив, що Росія окупувала український Крим.
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії.