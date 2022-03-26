Залишки техніки окупантів: Генштаб ЗСУ оприлюднив промовисті фото зі звільненого містечка

26 березня ЗСУ повідомили про звільнення містечка на Сумщині від російських окупантів. Пізніше Генштаб опублікував фото залишків техніки ворога.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Окупанти зустріли тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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Генштаб оприлюднив фото "техніки" ворога у Тростянці

Про звільнення українського містечка від російських загарбників повідомили представники 93 бригади "Холодний Яр".

Це також підтвердив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Керівництво ЗСУ оприлюднило у мережі фото російської техніки, яка залишилася у місті.

Залишки техніки російських окупантів у Тростянці на Сумщині,

– йдеться у дописі Генштабу.

Залишки техніки росіян у Тростянці / Фото Генштаб ЗСУ

Залишки техніки росіян у Тростянці / Фото Генштаб ЗСУ