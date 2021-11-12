Залізна підтримка, – Зеленський подякував Байдену

Володимир Зеленський заявив, що нова Хартія про стратегічне партнерство між Україною та США виведе співпрацю країн на новий рівень. український лідер подякував американському за "залізну" підтримку.

Президент України проінформував у мережі про результати поїздки міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу Президента Андрія Єрмака до Вашингтона.

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Зеленський назвав підтримку Байдена "залізною"

Делегація України під керівництвом Андрія Єрмака тав Дмитра Кулеби повернулася зі США, де було підписано нову Хартію про стратегічне партнерство між Україною та США,

– зазначив глава держави.

Він додав, що документ посилює дружбу держав та виводить співпрацю на новий рівень. "Ми вдячні Президентові Джо Байдену за його залізну підтримку України", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 10 листопада у Вашингтоні Україна та Сполучені Штати підписали Хартію стратегічного партнерства.

Хартія про стратегічне партнерство США й України: коротко

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство між США та Україною.

Вона на 10 років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини обох країн. Тобто навіть у випадку зміни адміністрації у Вашингтоні, хартія все одно продовжуватиме діяти.

Текст допису Володимира Зеленського:

Делегація України під керівництвом Андрія Єрмака і Дмитра Кулеби повернулася з США, де було підписано нову Хартію про стратегічне партнерство між Україною та США, яка посилює нашу дружбу й виводить співпрацю на новий рівень. Ми вдячні Джо Байдену за його залізну підтримку України.