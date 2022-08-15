Укрзалізниця посилює заходи безпеки на вокзалі Харкова: що зміниться

На залізничному вокзалі Харкова посилюють заходи безпеки. Ініціативу впроваджує Укрзалізниця.

Відтепер багаж кожного пасажира ретельно перевірятиметься. Нововведення починає діяти завтра, 16 серпня.

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У чому полягає рішення

Мовиться про встановлення комплексної системи огляду багажу пасажирів. До неї входить:

2 стаціонарні металошукачі ("рамка");

2 рентгенотелевізійні інтроскопи;

ручні металодетектори.

Спеціальні сканери фіксують наявність у пасажирів та у їхньому багажі зброї, вибухових та легкозаймистих речовин.

У компанії звернулися до пасажирів з проханням зважати на зміни та розраховувати свій час. Так, на вокзал варто прибувати щонайменше за годину до відправлення поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.

Зверніть увагу, що потрапити до вокзалу можливо лише через центральний вхід. Відправлення потягів здійснюватиметься з першої платформи.

Ми робимо це задля вашої безпеки,

– підкреслили у компанії.

Укрзалізниця підвищує безпеку пасажирів: що відомо

На початку червня систему огляду багажу встановили на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Перевірка стосується, зокрема, пасажирів.

В Укрзалізниці пояснюють, що оптимальний час для перевірки кожного пасажира становить 3 хвилин. У такому випадку на вокзалі не збиратимуться шалені черги.

Впродовж першого тестового дня виявили 20 безпекових порушень. Загалом вдалося перевірити 7 000 пасажирів.

Зазначається, що до перевірки пасажирів на Центральному вокзалі Києва також залучені співробітники служби авіаційної безпеки з аеропорту "Бориспіль" та кінологи.

Очікується, що невдовзі такі системи будуть запроваджені на вокзалах й інших великих міст України.

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