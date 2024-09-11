"Втручання в роботу залізниці": невідомі здійснили диверсію на рейках під Бєлгородом

На залізничній дорозі в Бєлгородській області невідомі особи здійснили диверсію. З рейок зійшли локомотив і вагони вантажного потяга.

Близько 23:17 (10 вересня) стався відповідний інцидент на перегоні Волоконовка – Новий Оскіл. Цікаво, що російські пропагандисти вжили формулювання "втручання в роботу залізничного транспорту" замість слова "диверсія", – інформує 24 Канал.

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Диверсія на залізниці в Бєлгородській області

За повідомленнями кремлівських інформаційних ресурсів, нібито немає постраждалих. На місце виїхали співробітники правоохоронних органів, аби встановити всі деталі ситуації.

Залізниця між Волоконовкою та Новим Осколом під Бєлгородом, де сталася диверсія: дивіться на карті від Google maps

На Південно-Східній залізниці створено оперативний штаб для ліквідації наслідків інциденту,

– пише одне пропагандистських видань Росії.

Той факт, що так звані "російські журналісти" замінили слово "диверсія" на обтічне формулювання "втручання в роботу залізниці", свідчить про продовження довготривалої тенденції, що існує у медійному просторі Кремля.

Вона полягає в тому, аби згладжувати усі гострі кути та створювати відчуття, ніби нічого поганого не відбувається. За такою ж логікою операція ЗСУ в Курській області називається "територіальною невизначеністю".

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Раніше повідомляли про іншу "неприємність", що спіткала росіян. Проти ночі 10 вересня ворожу державу атакували щонайменше 144 безпілотники. Чимало з них були спрямовані на Московську область, фіксували роботу систем протиповітряної оборони.