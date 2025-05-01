Їдуть не лише з Ростова: що стали перевозити росіяни залізницею на Південь

Росіяни запустили перший потяг, який ішов на окуповані території Півдня України. Однак залізниця веде не лише з Ростова–на–Дону, перша точка, яку зафіксували, був Таганрог.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зауваживши, що ця залізниця фактично заміняє окупантам Кримський міст. Малоймовірно, що вони перевозитимуть нею техніку, але вони вже почали перевозити інші засоби для війни.

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Що стали перевозити росіяни залізницею на Південь

За словами керівника "Центру вивчення окупації", росіяни потрохи перетворюють Таганрог на логістичний пункт, який використовують у війні з Україною. Саме звідки ворог відправляє військові потяги з контейнерами.

Один з двох контейнерних потягів, які вдалось зафіксувати, їхав зі станції Федорівка, що неподалік Мелітополя, і рухався в Джанкой.

В контейнерах можна перевозити що завгодно, ніколи не здогадаєшся, що всередині. Враховуючи досвід, росіяни раніше тягали ракети для ППО цивільними вантажівками, щоб уникнути наших ударів. Тому логічно припустити, що і залізницю вони так використовують,

– наголосив він.

Андрющенко зазначив, що зараз окупанти готуються до активного наступу в Запорізькій області, тому ця залізниця буде відігравати ключову логістичну роль. Ба більше, ця залізниця – "рятівний круг" для росіян, адже вона перетворює Кримський міст, який вони не змогли відновити, на другорядну залізницю.

Наявність залізниці може погіршити для нас логістичне положення з огляду фронту. Однак "рити помиральну яму" не варто, адже росіянам немає загалом що возити. У них немає великої кількості техніки. Тут мовиться про боєкомплекти, засоби для ППО та паливо,

– пояснив він.

До слова, раніше керівник "Центру вивчення окупації" також повідомив, що система управління цією залізницею, саме на ТОТ, вже інтегрована в загальну систему залізниці Росії. Тому Україні варто завдавати по ній ударів.