Життєво важливий компонент: розвідка Британії назвала одну з головних цілей для ударів України
Джерело:Міноборони Британії
Британська розвідка заявила, що окупанти використовують залізницю, щоб переміщувати живу силу та зброю. Саме тому вона залишається однією з головних цілей для ударів України.
У Міноборони Великої Британії заявили, що залізниця є вразливою для артилерії, ракет та диверсій з української сторони.
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Що відомо про роль залізниці
Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну,
– заявили у розвідці.
У міністерстві пояснили, що залізнична мережа в окупованій частині України залишається:
- в основному життєздатною;
- вразливою до спорадичних перекриттів української артилерії, ракет з повітря та диверсій.
"У попередніх конфліктах виснаження залізничного транспорту вимагало цілеспрямованих, стійких і повторюваних атак з боку повітряних або наземних сил", – заявили в Міноборони Британії.
Вони додали, що Росія майже напевно продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні лінії сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя. Це скоротить час у дорозі для постачання на Запорізький фронт. Для будівництва Росія використовує цивільних підрядників та техніку.
Нова залізниця (поблизу Маріуполя – 24 Канал) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності,
– заявили розвідники.
Що відомо про залізницю, яку будує Росія в Маріуполі
- Наприкінці вересня 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між Росією та тимчасово окупованими містами Донецької області. Зокрема, мовилось про Маріуполь, Волноваху та Донецьк.
- На початку жовтня Петро Андрющенко пояснював, що Росія будує залізничний міст біля селища Гранітне в Маріупольському районі та фактично поновлює стару гілку, яка працювала ще за радянських часів та діяла до початку повномасштабного вторгнення.
- Також є побоювання, що вороги будують не автошлях, а пряму залізничну гілку з Ростова й Таганрога до Маріуполя, а також до Бердянська і Криму.
- Радник мера Маріуполя зауважив, що це буде великою проблемою, проте цього року росіяни не встигнуть її побудувати.