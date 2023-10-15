Життєво важливий компонент: розвідка Британії назвала одну з головних цілей для ударів України

Британська розвідка заявила, що окупанти використовують залізницю, щоб переміщувати живу силу та зброю. Саме тому вона залишається однією з головних цілей для ударів України.

У Міноборони Великої Британії заявили, що залізниця є вразливою для артилерії, ракет та диверсій з української сторони.

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Що відомо про роль залізниці

Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну,

– заявили у розвідці.

У міністерстві пояснили, що залізнична мережа в окупованій частині України залишається:

в основному життєздатною;

вразливою до спорадичних перекриттів української артилерії, ракет з повітря та диверсій.

"У попередніх конфліктах виснаження залізничного транспорту вимагало цілеспрямованих, стійких і повторюваних атак з боку повітряних або наземних сил", – заявили в Міноборони Британії.

Вони додали, що Росія майже напевно продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні лінії сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя. Це скоротить час у дорозі для постачання на Запорізький фронт. Для будівництва Росія використовує цивільних підрядників та техніку.

Нова залізниця (поблизу Маріуполя – 24 Канал) входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності,

– заявили розвідники.

Що відомо про залізницю, яку будує Росія в Маріуполі