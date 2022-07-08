"Залізний генерал" Залужний відзначає день народження: цікаві факти про головнокомандувача
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 8 липня відзначає свій 49-й день народження. Свято випало на 135-й день повномасштабної війни в Україні.
Як політики та українці вітають генерала, а також цікаві факти про іменинника – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Сучасний головнокомандувач, який відродив віру до армії
Родом Залужний з міста Новоград-Волинський Житомирської області. 23 травня 2022 року генерал увійшов по списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Для цього військовий пройшов всі кар'єрні щаблі й аж тоді, з величезним досвідом, посів місце головнокомандувача українського війська.
Зараз Залужний командує бійцями, які стримують "другу армію світу". Ним вже захоплюються не тільки українці, а й західні експерти. Вони називають Залужного "залізним генералом", "героєм, а не зіркою" та уособленням сучасної української армії.
Від заступника командира бригади до головнокомандувача: кар'єрний шлях Залужного
Залужний пройшов всі щаблі офіцерської кар'єри й заслужено посів місце головнокомандувача ЗСУ. Перед тим він:
- закінчив з відзнакою Одеський інститут Сухопутних військ та Національну академію оборони України;
- у 2007 році Залужного призначили на посаду начальника штабу першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади в Яворові на Львівщині;
- з 2009 року боєць був командиром 51-ї окремої механізованої бригади;
- військовий продовжив навчання й став найкращим випускником оперативно-стратегічного рівня підготовки у Національному університеті оборони. За це його нагородили перехідним мечем королеви Великої Британії;
- у серпні 2014 року Залужного призначили заступником командира сектора "С" на Донеччині;
- згодом Залужний був першим заступником та начальником штабу командувача військ Оперативного командування "Захід",
- у 2019 році – командувачем ОК "Південь";
- з новими кар'єрними висотами Залужний вирішив здобути освіту в галузі міжнародних відносин;
- 27 липня 2021 році президент Володимир Зеленський призначив військового головнокомандувачем ЗСУ.
Моє просування по службі відбувалося, як у нормального військового. Мене призначили – я приступив до виконання обов'язків, опанував посаду. Пропонували іншу (посаду – 24 канал) теж рухався. Можна сказати так: через завантаженість ніколи не думав, що колись стану генералом і дійду до вищих щаблів,
– розповідав Залужний в інтерв'ю.
Залужний пройшов шлях від заступника командира до головнокомандувача / Фото з фейсбуку генерала
Під час повномасштабної війни Залужний відзначився підходом до командування, який повністю відрізняється від радянського. Генерал використовує маневрену оборону, що й дозволяє ЗСУ протистояти ворогу, який переважає і в кількості особового складу, і в техніці.
Військові експерти стверджують, що в армії, яку творить Залужний, найважливішим є людське життя. Саме тому генерал надає накази про відступ, коли бачить, що є загроза оточення.
Залужний активно комунікує з західними партнерами у сфері оборони. При цьому він абсолютно не публічний. Генерал дав лише декілька інтерв'ю, тому американські ЗМІ переконані, що він – герой, а не зірка. Адже виконує свою роботу й не кричить про успіхи чи поразки.
Залужний з очільником військового комітету НАТО Робом Бауером / Фото DR
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Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити,
– говорив Залужний.
Як Залужного вітають з Днем народження
Зі святом військового привітав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він побажав Залужному прожити до 120 років. Саме стільки й ми бажаємо головнокомандувачу, адже потрібно ще сповна насолодитися перемогою й життям у відбудованій європейській Україні.
Найактивніше військового вітають прості українці. Соцмережі рясніють словами подяки Залужному. Користувачі пишуть, що нашій країні дуже пощастило, що армію очолює такий генерал.
- "З днем народження, пане Валерію Залужний! Мужності вам і наснаги привести нас до перемоги! Віримо і любимо!";
- "З Днем народження, пане генерале Залужний! Ратних подвигів вам! Ви ведете Україну до перемоги!";
- "Навіть найкрутішими воїнами потрібно ефективно управляти для знищення окупанта. Україні дуже пощастило, що саме такий головнокомандувач став на чолі нашої оборони та майбутньої перемоги! З Днем народження, Валерію Залужний! Справжньому генералу ясного розуму в такий нелегкий час!";
- "Керівник ЗСУ Валерій Залужний успішно спілкується з західними партнерами, береже солдат та використовує сучасні методи війни проти наскрізь радянської армії країни-агресора. З Днем народження, Валерію Федоровичу!".
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