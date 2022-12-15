У Залізному Порту "демілітаризували" готель, який любили співробітники ФСБ: відео з місця подій

У тимчасово окупований Залізний Порт завітала "бавовна". У результаті, спалахнув готель, де жили співробітники ФСБ.

Бавовна завітала у готель "Немо". на відео та фото видно, що у помешканні зірвано дах, вибиті шибки та вікна на всіх поверхах, немає дверей і частини сходів.

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Був готель – нема готелю

Готель розміщений на відстані 1,5 кілометра від набережної Залізного Порту. Зазначають, що саме там мешкали співробітники ФСБ.

Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешніки,

– йдеться в заяві Братчука.

Як зараз виглядає готель: дивіться відео

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що номер в готелі, де мешкали окупанти, до війни коштував під дві тисячі гривень на добу.

Він стверджує, що там був розміщений керівний склад російських підрозділів. "Вчора вибухи пролунали в Скадовську та селищі Лазурне на окупованій території Херсонщини", – додав журналіст.

Зауважимо, що наразі ситуацію не коментували ні українська, ні російська сторони.

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