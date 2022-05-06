Залучені впливові посередники, – Зеленський про роботу задля евакуації захисників Маріуполя

Для того, щоб врятувати захисників Маріуполя з оточення, наша влада працює із залученням вкрай впливових посередників. Мовиться як про міжнародні організації, так і про держави.

Як намагаються зробити можливою евакуацію наших воїнів з "Азовсталі", розповів 6 травня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Евакуація цивільних досі триває

Глава держави акцентував на тому, що триває евакуаційна місія зі всього Маріуполя й зокрема "Азовсталі". Це відбувається за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Протягом одного дня з укриттів металургійного заводу забрали 40 цивільних. Це все були жінки й діти, які протягом 2 місяців були змушені ховатися від російських обстрілів у підвалах заводу.

Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі". Залучені впливові посередники. Впливові держави,

– сказав президент.

Річ у тім, що раніше в ООН заявили, що не можуть допомогти з евакуацією військових, які в оточенні. Тому вони вже тривалий час продовжують тримати оборону в боротьбі з переважаючими силами ворога.

Яка зараз ситуація на "Азовсталі"

Російські війська все більше і більше намагаються прорвати оборону наших захисників. Окрім цього, тривають постійні бомбардування та обстріли території.

У Пентагоні повідомили про часткове виведення військ ворога з Маріуполя. Проте атаки не припиняються. Тому там тривають запеклі бої, під час яких росіяни використовують і броньовану техніку.

Значно ускладнює ситуацію те, що у сховищах заводу досі перебувають багато цивільних. Також є кілька сотень поранених українських воїнів. Наразі їм не можуть надати належну медичну допомогу, оскільки обмаль навіть найелементарніших ліків.

5 травня медик з Маріуполя, кримський татарин, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Чоловік просив хоч якось посприяти вивезенню поранених із "Азовсталі". Він додав, що боляче спостерігати, як люди вмирають на руках від гнійних ран через відсутність антибіотиків.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 6 травня: дивіться відео