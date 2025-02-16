Уже є "пішкою" Путіна: Келлог відповів, чи буде Росія використовувати Білорусь у політичній грі
- Росія має значний вплив на Білорусь, використовуючи її у своїх цілях, зокрема для військових дій проти України.
- Білорусь може зменшити залежність від Росії, якщо погодиться на вигідну угоду зі США, що передбачає звільнення політв'язнів.
Білорусь не є стратегічним партнером Росії, але країна-агресорка має значний вплив на країну, через що Олександр Лукашенко співпрацює з Владіміром Путіним щодо війни в Україні. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог вважає, що російський диктатор використовує Білорусь "як пішака".
Про це посадовець сказав 15 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає 24 Канал.
Дивіться також На Путіна чекає багато сюрпризів: чи є Трамп "маріонеткою" Кремля
Путін використовує Білорусь
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська запитала в Келлога, чи може Владімір Путін використати Білорусь у своїй політичній грі як пішак. На що спеціальний представник США відповів, що Росія вже використовує країну у своїх цілях.
Ми бачимо, що у Білорусі є певний опір. Білорусь не є сильним партнером Росії, але все ж є її партнером,
– сказав Келлог.
Владімір Путін вже давно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Зокрема, Росія може розмістити на її території свої війська. Ще на початку війни Путін активно використовував територію Білорусі для наступу та розміщення своєї зброї, а пізніше залучення країни до бойових дій припинилося.
Білорусь може більше не залежати від Росії
У Білорусі є можливість позбавитися впливу з боку Росії, адже Олександрові Лукашенку запропонували піти на вигідну угоду зі США. Країна може поновити відносини з західними країнами, знову експортувати калій, який виготовляється на її заводах, та мати менше залежності від Путіна. В обмін на це влада Білорусі повинна звільнити багатьох політв'язнів.