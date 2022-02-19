Залучили військову техніку і службових собак: Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону

Поліцейські та нацгвардійці взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Правоохоронці несуть службу цілодобово, залучили військову техніку й кінологів зі службовими собаками.

З 16 лютого військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Нацгвардії та співробітники Нацполіції взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

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Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону

Для забезпечення надійного захисту важливого об'єкту критичної інфраструктури, залучена військова техніка та кінологи зі службовими собаками,

– йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово.

Основними завданнями правоохоронців є:

недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій,

виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.

Для того, щоб ситуація залишалась контрольованою, під час здійснення превентивних заходів правоохоронці перевіряють транспорт та документи громадян.

Дніпровська ГЕС перебуває під посиленою охороною: Фото Нацгвардії

Ситуація на Донбасі та поблизу кордону: останні новини

Ситуація на Донбасі значно погіршилася за останні кілька днів. Російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Вранці ворог вбив українського захисника.

Крім того, Росія постійно поширює фейки про Україну та намагається звинуватити її у провокаціях. Натомість міжнародна спільнота закликає державу агресорку припинити обстріли та дезінформацію.

У Кремлі вже декілька разів заявляли, що відводять свої війська від українських кордонів. Однак розвідки Заходу свідчать про протилежне – російських сил там стає щоразу більше. За останньою інформацією від США, біля України перебувають 190 тисяч бійців держави-агресорки.

Джо Байден 18 лютого вперше заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Збройні сили наголошують, що атак не планують. Однак готові захищати українську землю.

Офіційний Київ та партнери все ще сподіваються на дипломатію.

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