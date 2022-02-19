Залучили військову техніку і службових собак: Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону
Джерело:Нацгвардія
Поліцейські та нацгвардійці взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі. Правоохоронці несуть службу цілодобово, залучили військову техніку й кінологів зі службовими собаками.
З 16 лютого військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Нацгвардії та співробітники Нацполіції взяли під посилену охорону Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.
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Дніпровську ГЕС взяли під посилену охорону
Для забезпечення надійного захисту важливого об'єкту критичної інфраструктури, залучена військова техніка та кінологи зі службовими собаками,
– йдеться у повідомленні.
Нацгвардійці та поліцейські несуть службу цілодобово.
Основними завданнями правоохоронців є:
- недопущення проведення будь-яких провокаційних чи диверсійних дій,
- виявлення підозрілих предметів, а також несанкціонованого проникнення на територію ГЕС.
Для того, щоб ситуація залишалась контрольованою, під час здійснення превентивних заходів правоохоронці перевіряють транспорт та документи громадян.
Дніпровська ГЕС перебуває під посиленою охороною: Фото Нацгвардії
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