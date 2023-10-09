Ми боротимемось і помремо, як буде треба, – Залужний розповів Міллі про рішення лишитись у Києві

Марк Міллі поділився своїми враженнями від співпраці з Валерієм Залужним. Зокрема, він пригадав розмову між ними, яку вони провели незадовго до повномасштабного вторгнення.

Ексголова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі від професійного тоді перейшов до особистого. Він спитав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де перебуватимуть його рідні, поки він керуватиме військом у разі великого нападу Росії.

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Залужний проявив вірність у незламність

На це питання Валерій Залужний зазначив, що його дружина Олена разом із дітьми залишаться у Києві. За словами головкома, одна з його двох доньок, у котрої медична освіта, мала лікувати поранених, інша служитиме у війську.

Ми будемо битися і помремо в Києві, якщо буде потрібно,

– наголосив тоді Залужний.

Тоді Марка Міллі вразила відповідь Залужного. Адже він – представник українського народу, і він повністю відданий захисту своєї держави.

Уперше особисто вони зустрілися на польсько-українському кордоні на початку 2023 року. Впродовж кількох годин розглядали карти з позначенням поля бою. Також обговорювали плани контрнаступу ЗСУ.

Зустріч була професійною та продуктивною. Водночас Залужний через кілька місяців пошкодував, що вона була формальною.

Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Цей чоловік заслуговував на те, щоб я зробив щось інакше. Ми могли зустрітися, як хороші друзі. Після офіційної частини ми могли просто нормально поговорити,

– додав головком ЗСУ.

Валерій Залужний висловив сподівання, що згодом відбудеться більш неформальна зустріч з Марком Міллі. Сам же генерал переконаний, що його відхід не порушить партнерства між військовими зі США й України.

Головком додав, що Міллі запросив його у гості після завершення війни. Крім того, запропонував свою допомогу у здобутті почесного ступеня у Військовій академії США. Сам Залужний пообіцяв, що Генштаб встановить погруддя генерала на своїй території на знак подяки.