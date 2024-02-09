Що може робити Залужний після звільнення: військовий огляд від Світана

Володимир Зеленський замінив Головнокомандувача ЗСУ, призначивши Олександра Сирського замість Валерія Залужного. Водночас потенціал "залізного генерала" може стати у пригоді на інших важливих посадах.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, де б знадобилися знання та уміння Валерія Залужного.

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Які варіанти можуть бути для Залужного

Світан зазначив, щоб важливо розуміти, куди після звільнення йде генерал Залужний та його команда. Якщо це рух угору службовими сходами, то можемо побачити колишнього Головнокомандувача ЗСУ міністром оборони, міністром внутрішніх справ, а краще прем'єр-міністром.

Це кар'єрне зростання і потенціал нашого генерала перемоги нікуди не подінеться, а навпаки – консолідує суспільство, певні армійські структури,

– вважає полковник запасу.

За його словами, це буде підняття службовими сходами, що нормально для кар'єрного зростання всіх військовослужбовців в армії. Бо без цього втрачаються певні моменти, пов'язані зі службою.

На його думку, якби команда Залужного очолила одну з частин виконавчої влади, це був би початок для гарного очищення всієї структури цієї гілки. Кращого варіанту в країні, яка воює, немає – коли офіцерський склад ЗСУ переходить у виконавчу владу й одразу ж стає на захист Батьківщини, якщо виникають якісь проблеми.

Сирський як Головнокомандувач ЗСУ

Полковник запасу пояснив, що неважливо, хто, де й коли навчався – головне багаж знань та професійних навичок, які демонструють командири. Також дуже важлива довіра та повага до командира.

Це у генерала Сирського є,

– заявив Світан.

Адже, наголосив військовий експерт, новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з 2014 року виконує бойові завдання проти Росії. І робить це успішно.

Чи критичне просування ворога біля Авдіївки

Полковник запасу зазначив, що біля Авдіївки у росіян є невеликі просування. Динаміка у противника поки що помірна. А у нас є достатня кількість сил та засобів, щоб їх контролювати. Тож нічого катастрофічного наразі немає.

Але, на його думку, ця позитивна динаміка з боку окупантів насторожує. Вочевидь, Авдіївка зараз буде під серйозним пресингом.

Тому що Путін поставив завдання №1 – відсунути лінію фронту від Донецька,

– зауважив Світан.

За його словами, російський диктатор неодноразово окреслював це в ефірі й запитає з командирів, які не виконали завдання. А воно полягає в тому, щоб відкинути межу лінії бойового зіткнення від Донецька щонайменше на 30 кілометрів – до Карлівки, Очеретиного.

А це, додав Світан, нереально, адже наші захисники відрили поблизу Авдіївки доволі серйозний укріпрайон. Тож росіяни не зможуть виконати це завдання.

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